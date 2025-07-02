Набиуллина описала главную сложность с поиском решения по ставке

Глава ЦБ Набиуллина назвала сложным совмещение низкой инфляции и роста экономики

Совместить снижение инфляции с поддержкой экономики, чтобы избежать ее переохлаждения, довольно сложно, и власти продолжают поиск взвешенного решения. Об этом на Финансовом конгрессе Центробанка заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Вместе с тем она напомнила, что основными индикаторами состояния перегрева или охлаждения остаются инфляция и рынок труда, а с ними пока перемены не слишком заметны.

По словам Набиуллиной, перегрев выражается главным образом через ускорении инфляции и дефицит на рынке труда, который выливается в рост зарплат, опережающий производительность. В настоящее время инфляция снижается, однако рынок труда по-прежнему сложный, поэтому признаков, говорящих о наступающем переохлаждении, нет.

Она отметила, что нынешних темпов замедления роста цен недостаточно, чтобы вплотную приблизиться к показателю в четыре процента годовых. Именно этот фактор она назвала главным условием для более активного смягчения денежно-кредитной политики.

Глава Сбера Герман Греф на том же мероприятии заявил о большом количестве признаков резкого торможения российской экономики. Главной причиной такой ситуации он назвал высокую ключевую ставку.