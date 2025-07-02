Греф назвал ключевую причину резкого торможения российской экономики

Греф: Экономика стала тормозить из-за ставки и кризиса на сырьевых рынках

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о большом количестве признаков резкого торможения российской экономики. Его процитировало ТАСС.

Он полагает, что самым ключевым фактором здесь стала ставка Банка России. Кроме того, он указал на такие причины, как кризис на сырьевых рынках, а значит, падение цен на ключевых экспортные товары РФ. Два других фактора: очень крепкий рубль и перегретый рынок труда.

Ранее Греф указал на ставшие очевидными риски переохлаждения российской экономики и призвал к принятию выверенных и взвешенных решений, направленных на выравнивание ситуации.

Также Греф считает, что 2026 год окажется непростым для российского бизнеса и банковского сектора. Однако много будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ставок Банка России.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, нынешняя динамика роста потребительских цен в стране говорит о рисках переохлаждения национальной экономики.