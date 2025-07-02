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14:54, 2 июля 2025Экономика

Греф указал на один из рисков для российской экономики

Греф: Риски переохлаждения российской экономики стали очевидны
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В настоящее время стали очевидны риски переохлаждения российской экономики. Это констатировал глава Сбербанка Герман Греф. Его процитировало ТАСС.

Он полагает, что в Банке России тоже очень хорошо понимают, что происходит. По словам Грефа, нужно выравнивать ситуацию и не передержать высокие ставки. Настал момент для взвешенных и выверенных решений.

Ранее появился прогноз, согласно которому отказ регулятора от последовательного снижения ключевой ставки чреват заморозкой российского ВВП.

С похожим прогнозом выступило и Министерство экономического развития. Там призывают к своевременному снижению «ключа» и обращают внимание на очень жесткие кредитные условия, сложившиеся в государстве. Руководитель этого ведомства Максим Решетников заявил, что о рисках переохлаждения свидетельствует и нынешняя динамика роста потребительских цен в России.

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