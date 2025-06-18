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09:21, 18 июня 2025Экономика

В России спрогнозировали ключевую ставку к концу года

Глава «Эксперт РА» Чекурова: ЦБ понизит ставку до 17,5-18 процентов к концу года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Июньское снижение ключевой ставки в России не будет последним в 2025 году. Такой прогноз дала генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, ее слова приводит РИА Новости.

На следующем заседании, которое состоится 25 июля, совет директоров регулятора с большой долей вероятности сохранит курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) и понизит ставку еще на 100 базисных пунктов, до 19 процентов годовых. В дальнейшем Чекурова ожидает еще несколько понижений. В результате к концу 2025 года ставка может опуститься до 17,5-18 процентов.

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Главной предпосылкой для подобной политики Чекурова назвала риски переохлаждения российской экономики. Если не будет последовательного снижения ключевой ставки, это создаст угрозу «заморозки» национального ВВП. «Снижать ставку планируют более медленными темпами, по сравнению с замедлением инфляции», — резюмировала руководитель рейтингового агентства.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что вариант более резкого ослабления ДКП на собрании не рассматривался, так как инфляционное давление на российскую экономику все еще остается значительным. К началу лета годовая инфляция в стране составила 9,8 процента. К концу года ЦБ ожидает замедления темпов роста потребительских цен до 7-8 процентов, что примерно вдвое выше целевого показателя.

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