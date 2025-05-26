Минэк увидел риски переохлаждения российской экономики

Решетников: Весенняя динамика роста цен говорит о риске переохлаждения экономики

Нынешняя динамика роста потребительских цен в России свидетельствует о рисках переохлаждения национальной экономики. Об этом заявил глава Министерства экономического развития (Минэк) РФ Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

В последние время, отметил он, недельная динамика инфляции в стране почти не отличается от месячной статистики. В разгар весны недельные темпы роста цен укладывались в диапазон 3-4 процентов. Верхняя планка этого коридора является целевым показателем годовой инфляции, установленным руководством Центробанка (ЦБ). «Мы рассчитываем, что майские данные эту тенденцию закрепят», — резюмировал Решетников.

Для переохлаждения экономики характерны невысокие или околонулевые темпы роста ВВП, а также снижение объема внутреннего производства и доходов бюджета. При подобных условиях инфляция обычно начинает замедляться. Такие признаки в целом характерны для текущего состояния российской экономики. По официальным данным, прирост ВВП РФ в январе-марте 2025 года составил 2,3 процента, снизившись почти вдвое к уровню (плюс 4,3 процента), зафиксированному по итогам 2024-го.

О заметном падении продаж и выручки российского бизнеса ранее сообщили в Институте экономики роста имени П.А. Столыпина. С подобными проблемами столкнулись в общей сложности 70 процентов опрошенных предпринимателей. При этом около 60 процентов отметили ощутимое падение спроса на внутреннем рынке. На этом фоне оптимизм отечественных бизнесменов начал падать самыми быстрыми темпами с 2022 года, отметили в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

В качестве одной из главных причин резкого замедления темпов роста национальной экономики и заметного падения деловой активности на внутреннем рынке эксперты называют последствия жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Ключевая ставка держится на рекордно высоком уровне с конца октября 2024 года. Подобная планка мешает предпринимателям активно инвестировать в российскую экономику, сетовал глава отраслевого объединения Александр Шохин. Оптимальными для бизнеса условиями он назвал ключевую ставку на уровне 15 процентов и годовую инфляцию в пределах 9,9 процента. Однако в настоящее время ни один из этих параметров не дотягивает до необходимого значения. Ключевая ставка продолжает держаться на отметке в 21 процент, а темпы роста потребительских цен — выше 10 процентов.