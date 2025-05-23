Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 23 мая 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали рост цен на ряд товаров

«Ведомости»: Цены на ряд товаров в РФ увеличатся из-за роста издержек бизнеса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Розничная стоимость ряда продуктов питания и непродовольственных товаров в России с большой долей вероятности вырастет во второй половине 2025 года из-за растущих издержек отечественного бизнеса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз участников рынка.

С падением спроса, которое повлекло за собой снижение продаж и выручки, в первом квартале 2025 года столкнулось большинство российских компаний. Подобные проблемы затронули в общей сложности 70 процентов отечественных предпринимателей, отметили в Институте экономики роста имени П. А. Столыпина по итогам проведенного опроса.

Порядка 60 процентов ощутили на себе падение спроса на внутреннем рынке, а у 20 процентов продажи остались на уровне января-марта 2024 года. Только пятая часть респондентов заявили о росте реализации своей продукции за отчетный период. При этом почти четверть бизнесменов решили компенсировать снижение продаж заметным увеличением отпускных цен. На этом фоне авторы исследования заявили о «четких» сигналах охлаждения российской экономики.

Материалы по теме:
Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?
Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?
23 апреля 2024
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут. Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут.Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
24 декабря 2024

Эксперты спрогнозировали сохранение подобной динамики в среднесрочной перспективе. Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН даже заявил о риске «переохлаждения» ситуации на внутреннем рынке. Только за один май 2025 года индекс промышленного оптимизма в РФ опустился до отметки -6 пунктов. Достигнутый результат оказался минимальным с начала санкционной войны. В результате в последний месяц весны только 45 процентов российских компаний оценили объемы продаж своей продукции как нормальные. Это стало худшим показателем с мая 2020 года, резюмировал он.

На этом фоне одним из немногих выходов из кризисной ситуации для российских производителей станет повышение цен на выпускаемые товары, сходятся во мнении эксперты. «Динамика спроса все пять месяцев 2025 года находится в глубоком минусе и сообщений о снижении продаж больше, чем заявлений о росте», — резюмировал Цухло.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали первого обмена пленными между Россией и Украиной после переговоров

    Стала известна судьба вывезенных на Украину жителей Курской области

    Угрожавший пассажирам ножом россиянин стал фигурантом уголовного дела

    Разработан новый подход к борьбе с амебой-убийцей

    Удар «убийц аэродромов» в составе ВС России попал на видео

    У бывшего высокопоставленного полицейского изъяли имущество почти на 70 миллионов рублей

    ЕС начал обсуждение новых санкций против России

    В Израиле возложили вину за расправу над дипломатами в США на трех западных лидеров

    Раскрыта реакция сына Муцениеце на скорое замужество матери

    50-летний Дэвид Бекхэм похвастался Лабубу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости