Россиянам спрогнозировали рост цен на ряд товаров

«Ведомости»: Цены на ряд товаров в РФ увеличатся из-за роста издержек бизнеса

Розничная стоимость ряда продуктов питания и непродовольственных товаров в России с большой долей вероятности вырастет во второй половине 2025 года из-за растущих издержек отечественного бизнеса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз участников рынка.

С падением спроса, которое повлекло за собой снижение продаж и выручки, в первом квартале 2025 года столкнулось большинство российских компаний. Подобные проблемы затронули в общей сложности 70 процентов отечественных предпринимателей, отметили в Институте экономики роста имени П. А. Столыпина по итогам проведенного опроса.

Порядка 60 процентов ощутили на себе падение спроса на внутреннем рынке, а у 20 процентов продажи остались на уровне января-марта 2024 года. Только пятая часть респондентов заявили о росте реализации своей продукции за отчетный период. При этом почти четверть бизнесменов решили компенсировать снижение продаж заметным увеличением отпускных цен. На этом фоне авторы исследования заявили о «четких» сигналах охлаждения российской экономики.

Эксперты спрогнозировали сохранение подобной динамики в среднесрочной перспективе. Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН даже заявил о риске «переохлаждения» ситуации на внутреннем рынке. Только за один май 2025 года индекс промышленного оптимизма в РФ опустился до отметки -6 пунктов. Достигнутый результат оказался минимальным с начала санкционной войны. В результате в последний месяц весны только 45 процентов российских компаний оценили объемы продаж своей продукции как нормальные. Это стало худшим показателем с мая 2020 года, резюмировал он.

На этом фоне одним из немногих выходов из кризисной ситуации для российских производителей станет повышение цен на выпускаемые товары, сходятся во мнении эксперты. «Динамика спроса все пять месяцев 2025 года находится в глубоком минусе и сообщений о снижении продаж больше, чем заявлений о росте», — резюмировал Цухло.