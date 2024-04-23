Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

Китай резко сократил в марте поставки машин и оборудования в Россию

Прямые поставки из Китая в Россию машин, оборудования и механизмов, их частей и принадлежностей, резко сократились в марте 2024 года. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, уменьшение составило 15 процентов, до 2,9 миллиарда долларов.

Отмечается, что снижение экспорта в данной категории продукции произошло впервые с конца 2022 года: тогда Китай поставил в Россию на 11 процентов меньше оборудования в годовом выражении.

Тем не менее, несмотря на санкционное давление и глобальные рыночные колебания, экономическое сотрудничество двух государств демонстрирует положительные результаты, убежден замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Так, в 2023 году двусторонняя торговля товарами выросла на 23 процента, достигнув исторического максимума в 227,8 миллиарда долларов.

Тренд на взаимодействие с дружественными странами, и Китаем в частности, продолжается. Делать какие-либо выводы на основании сравнения месячных показателей внешней торговли с отдельным торговым партнером преждевременно Дмитрий Вольвач замминистра экономического развития России

Китай сократил поставки в Россию впервые с 2022 года

Агентство Bloomberg сообщило, что в марте экспорт Китая в Россию сократился на 16 процентов, что стало первым снижением с середины 2022 года. После начала спецоперации на украинской территории поставки неизменно росли, однако угрозы санкциями со стороны США к китайским банкам развернули тенденцию.

Отмечалось, что ситуация изменилась ближе к концу первого весеннего месяца. Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков объяснил, что в новых реалиях российским экспортерам приходится обращаться к посредникам в Средней Азии, что требует дополнительного времени и новых расходов.

Импортные перевозки из Китая в Россию также сократились примерно на десять процентов в первом квартале 2024 года из-за сложностей с платежами за товары, рассказал директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев. Так, китайские банки отклоняют более половины всех платежей из России, поэтому удержать доставку на более высоком уровне не удается.

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По словам основателя и директора биржи грузоперевозок ATI.SU Святослава Вильде, американские санкции усложнили трансграничные платежи. Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов объяснил, что если раньше рассчитаться с КНР и можно было за два-четыре дня, то теперь процесс затормозился до трех-четырех недель.

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, в свою очередь, добавила, что сложности с переводом средств тормозят все процессы, ведь непонятно, как оплачивать покупки.

Товар есть, спрос есть, а деньги не ходят. Все, что могли отправить в кредит, под честное слово и так далее, уже вывезли Юлия Шленская президент таможенно-логистического брокера KBT

Китайские банки начали блокировать платежи из России

Банки Китая стали блокировать платежи из России в конце марта. В частности, Пекин начал отклонять российскую оплату за компоненты для сборки электроники, даже если существует долгосрочный контракт.

Китайские поставщики уведомляли партнеров, что им не проходит оплата от российского юрлица через банки КНР. После этого организации стали блокировать поставки компонентов и наборов для сборки электроники. В апреле проблема с платежами достигла своего апогея.

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В Китае объясняют проблемы с платежами вмешательством третьих стран, которые «создают проблемы». Также ряд финансовых организаций решил сосредоточиться на трансграничных сделках, разорвать связь с клиентами из санкционного списка и отказаться от предоставления любых услуг российской военной промышленности.