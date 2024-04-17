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14:34, 17 апреля 2024Экономика

Китай впервые с 2022 года сократил поставки в Россию

Bloomberg: поставки китайских товаров в Россию упали на 16 % из-за санкций США

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Экспорт Китая в РФ в марте сократился на 16 процентов, что стало первым снижением с середины 2022 года. После начала боевых действий на Украине поставки неизменно росли, но угроза применения санкций США к китайским банкам развернула тенденцию. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни пишет Bloomberg.

Ситуация изменилась ближе к концу первого месяца весны, свидетельствуют собственные подсчеты агентства. По всей видимости, с этого момента проведение расчетов между покупателями и продавцами существенно усложнилось.

Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков объяснил, что в новых условиях российским импортерам приходится обращаться к услугам посредников в Средней Азии, что требует дополнительного времени и новых расходов.

Такую информацию подтверждают представители российской транспортной отрасли. В частности, основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде отметил, что новые санкции США сильно усложнили трансграничные платежи. Как пояснила президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, все, что давали в долг или по обещанию, уже вывезено, а новые платежи не проходят.

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При этом именно в конце марта от приема платежей из России в связи с угрозой вторичных санкций США отказались четыре крупных китайских банка — ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Наиболее сильные сложности возникают в расчетах за промышленные товары, потребительские продукты пока пострадали в меньшей степени.

Минфин США с декабря прошлого года имеет право налагать вторичные санкции на банки и организации, которые способствуют продаже в России товаров, используемых в военно-промышленном комплексе, а также обслуживают санкционных лиц. После этого российские компании столкнулись со сложностями в юрисдикциях, через которые шел большой объем импорта. Проблемы затронули и экспорт, потому что финансовые организации стремятся избегать контрактов с российскими компаниями.

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      Платон Щукин
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