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09:39, 17 апреля 2024Экономика

Грузоперевозки из Китая в Россию начали падать из-за санкций США

«Ъ»: с начала года грузоперевозки из Китая в Россию упали на 10 % из-за санкций

Фото: China Daily / Reuters

В первом квартале 2024 года импортные перевозки из Китая в Россию упали примерно на десять процентов из-за сложностей с платежами за товары. Об этом в комментарии «Коммерсанту» рассказал директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

Банки КНР отклоняют более половины всех платежей из России, поэтому удержать доставку на более высоком уровне не получается. Еще хуже ситуация складывается с Турцией, где за первый квартал падение составило около 30 процентов, но сейчас уже можно говорить о 50 процентах.

Основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде подтвердил, что новые санкции США значительно усложнили трансграничные платежи. А совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов объяснил, что если раньше рассчитаться с Китаем и Турцией можно было за два-четыре дня, то теперь процесс затормозился до трех-четырех недель.

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Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко рассказал о случаях, когда деньги за китайские товары шли месяцами, а операционный директор СДЭК Александр Хандогин считает, что динамика изменится не скоро.

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская объяснила, что сложности с переводом средств тормозят все процессы, ведь непонятно, как оплачивать покупки. «Товар есть, спрос есть, а деньги не ходят. Все, что могли отправить в кредит, под честное слово и так далее, уже вывезли», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что еще четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи из России — это ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Ситуация с расчетами значительно ухудшилась в конце марта, возвращаться стали порядка 80 процентов трансакций.

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      Платон Щукин
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