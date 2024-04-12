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09:43, 12 апреля 2024Экономика

Китайские банки начали блокировать платежи из России. В чем причина?

Банки Китая стали блокировать оплату от компаний РФ за серверы и ноутбуки

Фото: Thomas Peter / Reuters

Уже с конца марта 2024 года китайские банки стали блокировать платежи от российских компаний. В том числе китайская сторона начала отклонять российскую оплату за компоненты для сборки электроники, даже если существует долгосрочный контракт.

На фоне произошедшего основатель АО «СМИ Холдинг» Александр Калинин призвал Банк России вмешаться и договориться с китайской стороной о проведении оплаты. Если этого не сделать, то отечественные разработчики не будут готовы и далее собирать компоненты электроники.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Floballookpress.com

Проблема с платежами в Китай «достигла апогея» в апреле

Поставщики из КНР уже стали уведомлять партнеров, что им не проходит оплата от российского юрлица через китайские банки. После этого организации начали блокировать поставки компонентов и наборов для сборки электроники (процессоры, экраны и прочее), в том числе серверов, систем хранения данных и ноутбуков.

В апреле 2024 года проблема с платежами в Китай достигла своего апогея, заявила президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. У более чем половины импортеров не доходят платежи до китайских компаний вне зависимости от того, под санкциями ли товар или банк-отправитель и какой китайский банк работает с китайским поставщиком.

Шленская добавила, что произошедшее влияет на отгрузку товаров из Китая — объем снизился примерно в три раза. В то же время схем оплаты, чтобы компании России и Китая точно смогли рассчитаться, пока не найдено.

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Многие специалисты также отмечают, что эта проблема затягивает производство отечественной электроники примерно на полгода. В частности, таможенники сообщали, что в первые 2,5 месяца 2024 года импорт в Россию сократился на 6-7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

У России возникли сложности с Китаем еще перед Новым годом

У российских клиентов появились проблемы с оплатой еще в конце 2023 года. В декабре это касалось по большей части готовых товаров, а не компонентов электроники.

По словам председателя РАСПП Виталия Манкевича, незадолго до Нового года американская сторона «собрала глав китайских банковских организаций и пригрозила вводом против них санкций». Условием для подобных ограничений стало взаимодействие с российскими юрлицами.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уже с середины января 2024 года два китайских банка, Ping An Bank и Bank of Ningbo, перестали принимать платежи из России в юанях. Причиной такого шага могли стать опасения вторичных санкций и давление со стороны США.

В Китае объясняют проблемы с платежами вмешательством третьих стран, которые «создают проблемы». Также ряд финансовых организаций решил сосредоточиться на трансграничных сделках, разорвать связь с клиентами из санкционного списка и отказаться от предоставления любых услуг российской военной промышленности.

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      Варвара Кошечкина
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