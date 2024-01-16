Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:44, 16 января 2024Экономика

Китайские банки ужесточат условия работы с Россией по требованию США

Bloomberg: китайские банки пересматривают отношения с Россией по требованию США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Государственные банки Китая начали пересмотр политики работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает Bloomberg.

Как минимум две финансовые организации занялись пересмотром российского бизнеса, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках. Связь с клиентами из санкционного списка будет разорвана, а кроме того, банки откажутся от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте.

Также они намерены усилить проверку своих клиентов на предмет связей с Россией. Речь идет о выходцах из России и компаниях, которые ведут там бизнес или поставляют критически важные товары через третьи страны.

Как отмечает издание, на такой шаг госбанки пошли после того, как Минфин США в прошлом месяце объявил о намерении использовать вторичные санкции против организаций, способствующих закупкам Россией оборудования для военной промышленности. Такое решение демонстрирует нежелание Пекина обострять отношения с Вашингтоном в интересах России, хотя Китай продолжает наращивать торговлю в областях, не затронутых санкциями.

Китайские власти в последний год сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, которые в том числе приводят к падению фондового рынка. Санкционные ограничения со стороны США могут дополнительно усугубить ситуацию, а улучшение отношений с Россией не позволит компенсировать потери.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Самый молодой кандидат в президенты США отказался от участия в выборах. Он предлагал Украине уступить территории России

      Сотрудницу Госдумы обокрали прямо на рабочем месте

      Задержанный на 56 часов самолет с россиянами вылетел в Дубай после поломки

      В Минобороны Польши высказались о «секретном плане» войны НАТО и России

      15-летний россиянин оформил покер за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»

      В России появилось звание заслуженного работника местного самоуправления

      Назван самый продаваемый iPhone

      В Воронежской области рассказали о работе АЭС после отражения атаки дронов ВСУ

      В Верховной Раде заявили об отсутствии у депутатов доступа к военной тайне

      КНДР уберет из конституции мирное объединение с Южной Кореей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости