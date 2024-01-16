Китайские банки ужесточат условия работы с Россией по требованию США

Bloomberg: китайские банки пересматривают отношения с Россией по требованию США

Государственные банки Китая начали пересмотр политики работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает Bloomberg.

Как минимум две финансовые организации занялись пересмотром российского бизнеса, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках. Связь с клиентами из санкционного списка будет разорвана, а кроме того, банки откажутся от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте.

Также они намерены усилить проверку своих клиентов на предмет связей с Россией. Речь идет о выходцах из России и компаниях, которые ведут там бизнес или поставляют критически важные товары через третьи страны.

Как отмечает издание, на такой шаг госбанки пошли после того, как Минфин США в прошлом месяце объявил о намерении использовать вторичные санкции против организаций, способствующих закупкам Россией оборудования для военной промышленности. Такое решение демонстрирует нежелание Пекина обострять отношения с Вашингтоном в интересах России, хотя Китай продолжает наращивать торговлю в областях, не затронутых санкциями.

Китайские власти в последний год сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, которые в том числе приводят к падению фондового рынка. Санкционные ограничения со стороны США могут дополнительно усугубить ситуацию, а улучшение отношений с Россией не позволит компенсировать потери.

