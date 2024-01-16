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08:30, 16 января 2024Экономика

Китайские компании показали худшее начало года за пять лет

Bloomberg: в январе иностранные инвесторы продали китайских акций на $1,1 млрд

Фото: David Kirton / Reuters

В начале 2024 года китайский фондовый рынок столкнулся с очередным негативным достижением. Иностранные инвесторы на фоне сомнений в перспективах национальной экономики продали акций на 7,9 миллиарда юаней (1,1 миллиарда долларов), что стало худшим результатом за последние пять лет, сообщает Bloomberg.

В начале третьей недели года ценные бумаги компаний КНР торгуются почти на минимуме за последние пять лет, а январь может стать шестым подряд месяцем, в котором фиксируется отток капитала из страны. Подобный результат достигнут на фоне минимально низких за всю историю покупок акций в материковом Китае в минувшем году.

Причиной пессимистических настроений на рынке остается вялое восстановление китайской экономики, сохранение дефляционного давления и сомнительность политических мер, предложенных для исправления ситуации. Инвесторы не видят потенциала для роста китайский акций, а также пытаются успеть избавиться от бумаг, пока компании проводят обратный выкуп.

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Последнее обстоятельство, как утверждают аналитики, связано с тем, что Пекин в целях создания более приличной картины требует от компаний тратить средства на поддержание своей стоимости, что не может продолжаться длительное время. Вместе с тем даже позитивные данные по экономической активности выглядят таковыми только по сравнению с 2022 годом, когда в стране действовали массовые локдауны. А если сравнивать с показателями до пандемии COVID-19, то оценки ослабли.

Ранее сообщалось, что в 2023 году внешняя торговля Китая сократилась на пять процентов по сравнению с 2022-м. Импорт упал на 5,5 процента, а экспорт — на 4,6 процента. По итогам минувшего года индекс CSI 300 (крупнейшие китайские компании) потерял 11,38 процента стоимости, а индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng — 13,82 процента.

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      Платон Щукин
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