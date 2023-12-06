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13:00, 6 декабря 2023Экономика

Акции лучших китайских компаний рухнули

Котировки крупнейших китайских компаний упали до минимума за пять лет

Фото: Unsplash

Стоимость акций 300 крупнейших китайских компаний, выходящих в индекс CSI300 так называемых «голубых фишек» в среду, 6 декабря, упала до минимума почти за пять лет. В последний раз на этом уровне они находились в феврале 2019 года, сообщает Reuters.

В общей сложности с начала года индекс рухнул на 12 процентов, что стало одним из худших в Азии результатов для аналогичных индексов. Такая динамика наблюдается на фоне снижения рейтинговым агентством Moody's прогноза по суверенному рейтингу Китая.

Директор по исследованиям инвесткомпании Nanjing RiskHunt Пань Сичун отметил, что китайский индекс страдает из-за значительной доли иностранцев, которые в последние месяцы выводят свои средства. Поводом для такого поведения становится как разочарование в перспективах китайской экономики, так и попытки Пекина замаскировать проблемы.

Ранее сообщалось, что чистая продажа китайских акций иностранцами продолжается четыре месяца подряд, что стало самым продолжительным подобным периодом в истории КНР. Отдельно в ноябре CSI 300 упал на 2,1 процента, что стало худшим результатом среди основных мировых индексов.

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Официальный Пекин называет опасения преувеличенными и просит ориентироваться на сообщения от государственных органов. Вместе с тем, по данным СМИ, уже с августа власти Китая требуют от местных аналитиков отказаться от описания негативных тенденций в экономике, особенно в разговорах с иностранцами. Под фактическим запретом такие темы, как дефляция, безработица, падение цен производителей.

В частности, в конце ноября стало известно, что один из крупнейших инвестиционных банков Китая, China International Capital Corporation попросил своих сотрудников быть осторожными. Помимо трансляции позитива, им предложили не афишировать предметы роскоши и не раскрывать уровень своего дохода третьим лицам. В противном случае они могут могут стать жертвами ужесточения политики в отношении банков.

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      Платон Щукин
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