Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:19, 30 ноября 2023Экономика

Китайский банк запретил своим аналитикам говорить о проблемах в экономике

Китайский банк CICC запретил аналитикам негативные комментарии об экономике КНР

Фото: Reuters

Один из крупнейших инвестиционных банков Китая China International Capital Corporation запретил собственным аналитикам говорить или публиковать комментарии о состоянии китайской экономики, выдержанные в негативной тональности. Об этом со ссылкой на внутреннюю записку банка сообщает Bloomberg.

Одновременно сотрудников призвали не носить предметы роскоши и не раскрывать уровень своего дохода третьим лицам. Особую осторожность необходимо соблюдать при обмене мнениями с клиентами за пределами Китая, потому что информация может нести политические риски и риски для национальной безопасности.

Отдельно руководство банка призвало как можно тщательнее проверять экспертов, приглашаемых для участия в презентациях и конференциях, чтобы там не прозвучали сомнительные мнения.

По оценке издания, такая директива свидетельствует о росте уровня самоконтроля в китайских финансовых организациях. Им приходится ограничивать своих сотрудников в связи с новой политикой властей, которые на фоне трудностей в экономике все чаще критикуют гедонистический образ жизни банкиров. Источник, указанный в материале, утверждает, что еще как минимум в двух инвестбанках в Китае сложилась аналогичная практика. В частности, под запретом темы дефляции и обменного курса юаня.

Материалы по теме:
Великий китайский пузырь. Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
Великий китайский пузырь.Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
6 ноября 2023
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023

Еще в августе иностранные инвесторы начали замечать, что им стало сложнее получить комментарии о реальном положении дел в китайской экономике. Они сталкивались с массовыми отказами от общения, а эксперты, согласившиеся говорить, зачастую отделываются общими словами, цитируют речи главы КНР Си Цзиньпина или транслируют официальную линию партии. По данным Financial Times, Народный банк Китая потребовал от аналитиков отказаться от упоминания дефляции, оттока капитала и падения цен на продукцию производителей.

Ранее сегодня сообщалось, что индексы менеджеров по закупкам (PMI) Китая в ноябре оказались заметно хуже прогнозов, которые предполагали продолжение оживления экономики, наблюдавшегося в течение последних месяцев. Таким образом, надежды, что Пекину за счет государственного вмешательства удалось преодолеть негативные тенденции, оказались под вопросом.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Верховный суд России признал экстремистским Международное движение ЛГБТ

      Россиянам дали советы в случае обнаружения змеи в квартире

      Россияне перечислили требования к идеальному партнеру

      Россиянина по фамилии Харламов арестовали за сотрудничество с иностранцами

      Фон дер Ляйен заверила в способности ЕС произвести миллион снарядов для Украины

      Собчак обнаружила «штатного собчаковеда» в «Ленте.ру»

      Китайский банк запретил своим аналитикам говорить о проблемах в экономике

      Человечество предупредили о климатическом коллапсе

      Строителей метро Красноярска отправили в отпуск из-за частичной остановки работ

      Президент Литвы высказался о существовании лжецов и болтунов в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости