Китайские банки принялись спекулировать долларами и укрепили юань

Reuters: китайские госбанки повлияли на рост курса юаня до максимума за 4 месяца

Курс китайской валюты на прошлой неделе вырос на 2 процента до 7,13 юаня за доллар на фоне того, что крупнейшие госбанки продавали доллары, купленные на оншорном рынке свопов, на спотовых валютных рынках, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Курс юаня уже достиг максимума почти за четыре месяца, а продажи доллара на рынке крупными кредитными организациями продолжаются, говорят они.

В августе госбанки Китая уже приступали к активному избавлению от долларов, когда падение курса юаня к американской валюте с начала 2023 года составило шесть процентов. В материале отмечается, что обычно госбанки выходят на этот рынок когда нацвалюта находится под давлением, сейчас же их активность фиксируется на фоне ослабления доллара, чей индекс, измеряющий стоимость по отношению к основным торговым партнерам, упал в ноябре более чем на три процента.

В связи с происходящим сейчас, некоторые участники рынка заявили, что государственные банки, возможно, пытаются ускорить рост юаня, который подтолкнет экспортеров к конвертации большей части своих валютных поступлений в юани. В свою очередь Киен Сон, ведущий макроэкономический стратег по Азии в Societe Generale, предполагает, что речь идет о «подготовительной работе перед снижением учетной ставки».