Китайская экономика перестала подавать надежды

Промышленность Китая после временного оживления вновь начала терять позиции

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) Китая в ноябре неожиданно оказались заметно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали продолжения оживления экономики в течение последних месяцев. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР, которые приводит «Интерфакс».

В обрабатывающей промышленности показатель снизился с 49,5 пункта до минимального с июня 49,4 пункта, хотя эксперты ожидали 49,7 или даже 49,8 пункта. В услугах PMI упал с 50,6 пункта до 50,2 пункта при прогнозах 51,1 пункта.

PMI сферы услуг и строительства в ноябре снизился с 50,6 пункта до 50,2 пункта, а сводный индекс упал с 50,7 в октябре до 50,4 в ноябре, что стало минимальным значением за последние одиннадцать месяцев. Таким образом, экономика перестала подавать надежды на выход на устойчивую траекторию преодоления последствий пандемии COVID-19.

Подындекс новых заказов в промышленности в уходящем месяце опустился с 49,5 пункта до 49,4 пункта, экспортных продаж — с 46,8 пункта до 46,3 пункта, закупочных цен — с 52,6 пункта до 50,7 пункта. Индикатор занятости поднялся до 48,1 пункта против 48 пунктов месяцем ранее, а показатель, оценивающий оптимизм в промышленности вырос до максимума с февраля.

Ранее сообщалось, что Китай планирует вернуться к закупкам свинины у местных производителей для государственных резервов, чтобы спасти экономику от дефляции. Руководство страны уже более полугода пытается решить проблему слабого спроса и экспорта, которая срывает планы правительства по росту ВВП.

Подавляющее большинство экспертов в начале года ожидали, что восстановление экономики Китая после отмены локдаунов пойдет быстрыми темпами, но уже к маю прогнозы полностью разошлись с реальностью. На этом фоне китайские чиновники попытались добиться увеличения западных инвестиций в свою экономику и бороться с выводом капитала. Однако в середине сентября стало известно, что только за последний месяц инвесторы вывели из страны 49 миллиардов долларов — максимум с декабря 2015 года.

Тем не менее государственная поддержка предприятий, на которую Пекин пошел ближе к концу лета, позволяла надеяться, что властям удастся переломить тренд и пройти кризис. Ноябрьские данные заставляют усомниться к таком предположении.