В Китае усугубились проблемы с промышленностью

Индекс промышленной активности Китая опустился до минимума с начала года

Китайский индекс промышленной активности (PMI) в мае составил 48,8 пункта, что оказалось хуже прогноза аналитиков и стало минимумом с начала года. Об этом со ссылкой на данные Управления национальной статистики КНР пишет «Коммерсантъ».

Показатель ниже 50 пунктов означает снижение промышленной активности. В апреле он составлял 49,2 пункта, в мае ожидался на уровне 49,4 пункта, но нынешнее значение указывает, что проблемы усугубляются. В последний раз до этого состояния PMI опускался в декабре прошлого года, когда были сняты ковидные ограничения.

Статистика стала неприятным сюрпризом для инвесторов, на ее фоне главные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона перешли к снижению. Так Nikkei 225 потерял 1,4 процента, Hang Seng почти два процента, а ASX 200 — 1,6 процента.

Уже апрельские данные показали резкое сокращение импорта, падение цен производителей, а также уменьшение инвестиций в недвижимость, а результаты промышленного производства и розничных продаж оказались слабее ожиданий. Экспорт вырос на 8,5 процента в годовом выражении, но в марте прирост составлял 14,8 процента. Эксперты говорят о слабом спросе на китайскую продукцию за рубежом и внутренних проблемах.

Также сложностей добавляет рекордный уровень безработицы среди молодежи в Китае, достигший 20,4 процента. По оценкам аналитиков, в ближайшие месяцы ситуация может только ухудшиться.