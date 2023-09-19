Рекордный отток капитала из Китая привел к ослаблению валюты

Bloomberg: рекордный отток капитала из Китая ослабил юань до 16-летнего минимума

Рекордный отток капитала из Китая усилил давление на национальную валюту. Вывод средств с местных финансовых рынков и поиск альтернатив КНР со стороны глобальных компаний привели к ослаблению юаня, сообщает Bloomberg.

За последний месяц инвесторы вывели из страны 49 миллиардов долларов, это максимальная сумма с декабря 2015 года. Причиной стало замедление роста во второй по величине экономике мира и увеличивающийся разрыв в процентных ставках с США. В результате юань опустился до 16-летнего минимума, и ослабевшая валюта все больше снижает привлекательность рынка и ускоряет дальнейший отток капитала.

По словам старшего экономиста Natixis SA Гэри Нг, Китаю вряд ли удастся мотивировать инвесторов и привлечь средства обратно из-за расхождений в денежно-кредитной политике и текущей макроэкономической ситуации.

Отток капитала происходит из опасений, что Пекин не достигнет целевого показателя экономического роста в размере около пяти процентов на фоне слабого рынка недвижимости и резкого падения экспорта. В августе доля иностранных инвесторов в китайских суверенных облигациях упала до четырехлетнего минимума, за месяц они продали ценных бумаг на рекордные 12 миллиардов долларов.

Прямые инвестиции снизились до -16,8 миллиарда долларов в августе, что стало худшим показателем с начала 2016 года. Как отмечают аналитики, к этому привели ограничения по борьбе с коронавирусом и снижение потребительского доверия. В результате юань подешевел на пять процентов, что стало худшим показателем в развивающейся Азии после малайзийского ринггита.

Китайская экономика начала выходить из кризиса лишь в августе 2023-го: по данным государственного статистического бюро Китая, рост промышленности составил 4,5 процента в годовом выражении против 3,7 процента в июле, при этом аналитики ожидали 4 процентов. Розничные продажи также превзошли прогнозы — 4,6 процента против 3 процентов (в июле — 2,5 процента). Показатели июня и июля в Китае были заметно хуже прогнозов, что поставило под вопрос возможность страны добиться запланированного роста экономики.