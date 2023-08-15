Ситуация в китайской экономике ухудшилась сильнее прогнозов

Статистическое бюро Китая подтвердило ухудшение ситуации в экономике

По итогам июля ситуация в китайской экономике вновь оказалась хуже даже осторожных прогнозов, проблемы фиксируются по всем основным показателям. Такой вывод делает Telegram-канал MMI со ссылкой на данные Статистического бюро Китая.

Рост промышленности составил 3,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда в стране были объявлены многочисленные локдауны из-за пандемии COVID-19. Аналитики ожидали уровень 4,4 процента, как в июне.

Розничные продажи вместо ускорения (прогноз — 3,2 процента) показали результат 2,5 процента, что меньше июньских 3,1 процента. Результат авторынка составил минус 1,5 процента против 1,1 процента в июне, одежды — 2,3 процента против 6,9 процента, средств связи — 3 процента против 6,6 процента, стройматериалов — минус 11,2 процента против минус 6,8 процента.

Инвестиции в основной капитал выросли на 3,4 процента при прогнозе 3,8 процента (в июне — 3,8 процента). Промышленное производство поднялось на 1,3 процента против 1,5 процента в июне, обработка — 3,9 процента против 4,8 процента.

На этом фоне накануне, 14 августа, китайский юань показал сильнейшее падение с начала года. Китайская валюта ослабла на 0,3 процента, до 7,25 юаня за доллар. В 2023 году юань с результатом минус пять процентов к доллару показал худший результат в Азии после иены и южнокорейской воны.

По оценкам экспертов, главной причиной такого поведения юаня стала неожиданная слабость экономики КНР. Перед началом года рынок ждал бурного роста после нескольких лет ковидных ограничений, но эффекта отмены хватило на несколько месяцев. Более того, в июле экспорт сократился на 14,5 процента, а импорт — на 12,4 процента по сравнению с 2022 годом при заметно более позитивных ожиданиях.

Оценка происходящего в Китае осложняется требованиями китайских властей к местным экспертам отказаться от негативных оценок и уменьшить контакты с иностранными инвесторами. Для исправления ситуации Пекин начал требовать от топ-менеджеров государственных и частных компаний усиленного изучения идей председателя КНР Си Цзиньпина.