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09:46, 8 августа 2023Экономика

Ситуация с торговлей Китая оказалась заметно хуже прогнозов

Китайские власти сообщили о рекордном за два года ухудшении внешней торговли

Фото: Wong Maye-E / AP Photo

В июле объем экспорта Китая сократился на 14,5 процента в годовом выражении, до 281,76 миллиарда долларов. Ситуация оказалась заметно хуже ожиданий экспертов, которые говорили о падении на 12,5 процента, хотя и этот уровень должен был стать антирекордом с февраля 2020 года, когда начались локдауны. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает «Интерфакс».

Еще тяжелее ситуация сложилась с импортом — минус 12,4 процента (201,16 миллиарда долларов), хотя аналитики ожидали падения только на 5 процентов. Сильнее всего упал экспорт в США — на 23,1 процента, в Европу и страны АСЕАН падение составило 20,6 процента и 21,4 процента соответственно. Импорт из США сократился на 11,2 процента, из Евросоюза — на 3 процента, из АСЕАН — на 11,2 процента, из Японии — на 14,7 процента, а из Южной Кореи — на 23 процента.

В целом в первые семь месяцев 2023 года экспорт Китая снизился на 5 процентов, а импорт упал на 7,6 процента. Первый показатель связан как со снижением глобального спроса, так и с геополитическим напряжением. Второй, на который хотел сделать ставку Пекин, в первую очередь показывает неожиданную слабость внутреннего потребления.

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В середине июля глава департамента внешней торговли Министерства коммерции Китая Ли Синцянь признал, что страна столкнулась с крайне тяжелой ситуацией с поставками за рубеж. При этом, по его мнению, в проблемах виноваты неэкономические факторы.

Накануне, 7 августа, издание Financial Times со ссылкой на источники внутри страны сообщило о введении Народным банком Китая запрета на негативные оценки национальной экономики. Власти начали требовать от экспертов комментировать тяжелую ситуацию только в позитивном ключе и не употреблять такие термины, как дефляция, отток капитала и падение цен на продукцию производителей.

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    Платон Щукин
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