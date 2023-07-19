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15:41, 19 июля 2023Экономика

Китай заявил о крайне тяжелом положении в торговле

Китай объяснил крайне тяжелую ситуацию в торговле неэкономическими факторами

Фото: Reuters

Министерство коммерции Китая заявило, что страна столкнулась с крайне тяжелой ситуацией с поставками за рубеж. Об этом заявил глава департамента внешней торговли ведомства Ли Синцянь, его слова приводит CNBC.

Выступая на пресс-конференции, посвященной работе министерства в первом полугодии, он отметил, что внешней торговле мешают неэкономические факторы. По словам главы департамента, «настойчивое стремление некоторых стран к разъединению, разрыву цепочек поставок и так называемому снижению рисков создает искусственные препятствия, блокирующие нормальную торговлю».

Ли Синцянь сообщил о жалобах бизнеса на политизацию торговли в некоторых странах, которая привела к сокращению заказов и производства, в результате чего экономический ущерб нанесен как поставщикам, так и покупателям. Власти Китая помогут компаниям справиться с необоснованными торговыми ограничениями, добавил он.

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Экспорт Китая вносит значительный вклад в рост экономики страны, но в последние месяцы он значительно сократился. Ли Синцянь отметил общее замедление темпов роста и напомнил, что скачок торговли в течение трех лет пандемии COVID-19 обеспечил высокую базу для показателей этого года.

О неожиданных проблемах КНР с поставками за рубеж 13 июля сообщил Telegram-канал MMI. В июне внешняя торговля Китая продолжила стремительно ухудшаться, а экспорт начинает приближаться к ковидным показателям. Если в мае падение по сравнению с 2022 годом составляло 7,5 процента, то в прошлом месяце оно дошло до 12,4 процента. При этом аналитики ожидали сокращения всего на 0,5 процента.

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