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09:54, 13 июля 2023Экономика

У Китая начались неожиданные проблемы с поставками за рубеж

Таможня Китая сообщила о неожиданно резком сокращении экспорта в июне

Фото: David Kirton / Reuters

Внешняя торговля Китая в июне продолжила стремительно ухудшаться, а экспорт начинает приближаться к ковидным показателям. О неожиданных проблемах страны с поставками за рубеж сообщает Telegram-канал MMI.

Если в мае падение по сравнению с 2022 годом составляло 7,5 процента, то в прошлом месяце оно дошло до 12,4 процента. При этом аналитики ожидали сокращения всего на 0,5 процента. Импорт также оказался хуже ожиданий — минус 6,8 процента против минус 6,1 процента. В мае результат, по данным таможни, составлял минус 4,5 процента.

Снижение продолжается второй месяц подряд, падение стало самым серьезным с февраля 2020 года (начала коронавирусных ограничений). Китайские власти сталкиваются сразу с двойным ударом. Если резкое сокращение экспорта можно отнести к проблемам мировой экономики, то импорт падает из-за подавленного внутреннего спроса, на который Пекин делал ставку.

До этого сообщалось, что потребительская инфляции в Китае в июне осталась на нулевой отметке, а отпускные цены на производствах продолжили снижаться. Ситуация создает угрозу продолжительной дефляции впервые с 2009 года.

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В прошлый раз Пекин выделил четыре триллиона юаней (553 миллиарда долларов) на развитие инфраструктуры и модернизацию промышленности, однако такая поддержка привела к росту долгов в регионах. В 2023 году задолженность и без того вызывает опасения, поэтому использовать подобные методы сейчас значительно сложнее.

В ближайшее время китайским властям, скорее всего, придется пересматривать подход с ориентацией на внутреннее потребление. В условиях замедления экономики граждане страны перешли к накопительной модели поведения, что не позволяет обеспечить рост за счет расходов. Эксперты ожидают увеличения государственных стимулов. Первым таким заходом стала закупка свинины для государственных резервов, что позволит поддержать цены производителей.

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    Платон Щукин
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