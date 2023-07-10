Китай столкнулся с неожиданной угрозой для экономики

Bloomberg: Китай впервые с 2009 года оказался на пороге продолжительной дефляции

Уровень потребительской инфляции в Китае не изменился в июне по сравнению с предыдущим годом, при этом отпускные цены на производствах продолжили снижаться. Такая ситуация создает угрозу продолжительной дефляции впервые с 2009 года, однако возможностей для реагирования у Пекина на этот раз меньше, пишет Bloomberg.

Оба показателя свидетельствуют, что восстановление национальной экономики проходит куда медленнее, чем ожидалось. Для цен производителей нынешнее падение цен (на 5,4 процента) стало худшим с декабря 2015 года.

Эксперты ожидают, что вероятность увеличения поддержки экономики со стороны государства выросла. При этом власти КНР частично уже пытаются выправить ситуацию. Например, на прошлой неделе было объявлено об увеличении закупок свинины для государственных резервов, что позволит поддержать цены производителей.

Неожиданной проблемой стало изменение модели поведения китайцев. Столкнувшись с замедлением экономики и роста своих доходов, они снизили потребление и начали сберегать средства.

В результате план по росту внутреннего спроса как основы восстановления вызывает все больше сомнений. В то же время другие аналитики отмечают, что снижение цен производителей вызвано еще и продолжительным падением мировых цен на сырьевые товары.

В 2009 году китайские власти выделили четыре триллиона юаней (553 миллиарда долларов) на развитие инфраструктуры и модернизацию промышленности, что позволило поддержать экономику. Негативным следствием стал рост долга регионов, который сейчас уже вызывает опасения. Поэтому повторить тот же прием Пекин вряд ли рискнет.

Ранее сообщалось, что прибыль промышленных предприятий Китая в январе-апреле упала более чем на 20 процентов, а индексы деловой активности уже несколько месяцев свидетельствуют не о восстановлении, а о спаде. Слабость внутреннего спроса накладывается на проблемы с поставками в Европу и США.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков предположил, что Пекин уже обсуждает смену политики по поддержке экономического роста, чтобы перейти к более эффективным и прагматичным мерам.