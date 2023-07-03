Китайский план по росту экономики забуксовал

Профессор ВШЭ Цыплаков: китайский план роста экономики после пандемии не сработал

План Пекина по выходу национальной экономики на новую траекторию роста после локдаунов из-за пандемии COVID-19 пока буксует, а меры, принятые китайскими властями, не срабатывают. Об этом в комментарии Forbes рассказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков.

Он отметил, что в апреле и мае динамика основных экономических показателей Китая затормозила. Прибыль промышленных предприятий в январе-апреле упала более чем на 20 процентов, а отпускные цены производителей снижаются уже полгода.

На этом фоне индексы деловой активности уже несколько месяцев свидетельствуют не о восстановлении, а о спаде.

Причиной негативных тенденций эксперт называет проблемы со спросом. Так, внешний падает из-за обострения отношений с США и Европой, а также в связи с проблемами в экономиках развитых стран. Надежды на внутренний спрос не оправдываются, хотя китайские власти были уверены, что добиться относительно скромного роста ВВП удастся с помощью потребления и инвестиций внутри страны.

В реальности для инвестиций пока не найти источников финансирования. Ухудшение финансового положения предприятий, спад в сфере недвижимости и недоверие бизнеса приверженности властей выбранному курсу не позволяют опереться на частный сектор. Что касается государственных инвестиций, то здесь барьером выступает высокая долговая нагрузка регионов и нежелание центрального правительства усугублять проблему закредитованности производств.

Граждане тоже не спешат тратить средства. Столкнувшись со снижением роста доходов, они перестают испытывать уверенность в завтрашнем дне и переходят к накопительной модели поведения, то есть предпочитают сохранять, а не тратить деньги.

В китайском экономическом сообществе зреет обсуждение смены политики по поддержке экономического роста, утверждает Цыплаков. Премьер Ли Цян в конце июня заявил, что власти могут прибегнуть к «более прагматичным и эффективным мерам», чтобы простимулировать рост, но какие ожидаются действия, чиновник не уточнил.

Пока же Народный банк Китая пытается стимулировать предприятия и население активнее брать кредиты через снижение ставок, но следствием этой меры может стать, напротив, отток средств из национального рынка.