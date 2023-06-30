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14:02, 30 июня 2023Экономика

Китайская промышленность погрузилась в пессимизм

Индекс деловой активности в промышленности Китая третий месяц остается в негативной зоне

Фото: Olivia Zhang / AP

В Китае индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе третий месяц подряд находится ниже 50 пунктов, то есть ожидания участников опроса остаются в негативной зоне. Об этом со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР сообщает РИА Новости.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — спаде. При этом крупные предприятия проявляют осторожный оптимизм — 50,3 пункта, но средние и малые предприятия погружаются в пессимизм — 48,9 и 46,4 пункта соответственно.

PMI в непроизводственном секторе дает лучшую картинку — 53,2 пункта, а в сфере услуг зафиксировано снижение на 1,3 пункта, но все равно показатель остается выше 50 пунктов.

Индекс сырьевых запасов и индекс занятости сократились на 0,2 процентного пункта, до 47,4 пункта и 48,2 пункта. Последнее обстоятельство свидетельствует о снижении потребности промышленности в рабочей силе.

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В начале июня стало известно, что из-за падения спроса на китайские товары промышленность столкнулась с рекордной за пять лет скоростью падения цен производителей. Соответствующий индекс (PPI) в мае сократился на 4,6 процента, причем снижение фиксируется восьмой месяц подряд.

На этом фоне, как сообщают источники Reuters, на Форуме развития в Шанхае высокопоставленные китайские чиновники убеждали западные компании не прекращать инвестиции в страну. Для переговоров в КНР приезжали крупнейшие американские и европейские бизнесмены.

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    Платон Щукин
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