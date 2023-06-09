Китайская экономика столкнулась с новой угрозой

Цены производителей в Китае начали падать с рекордной за семь лет скоростью

Ослабление спроса на китайские товары привело к рекордной за пять лет скорости падения цен производителей. Об этом свидетельствует индекс цен производителей (PPI) Китая, который в мае упал на 4,6 процента в годовом выражении. Такую статистику опубликовало Национальное бюро статистики КНР, передает РИА Новости.

Новая угроза для китайской экономики связана в первую очередь с ситуацией в США и Европе, где инфляция, а значит, и процентные ставки находятся на непривычно высоком уровне. Из-за них потребность в китайских товарах падает, следовательно, производителям приходятся снижать цены.

PPI падает уже восьмой месяц подряд, причем майский уровень в последний раз фиксировался в феврале 2016 года. Ситуация складывается хуже, чем ожидали эксперты. По их оценкам, индекс должен был сократиться только на 4,3 процента.

Индекс потребительских цен (CPI) Китая также растет медленнее прогнозов — 0,2 процента в мае при ожиданиях в 0,3 процента. На этом фоне отдельные экономисты ожидают снижения процентных ставок и дополнительных вливаний денег в экономику.

Ранее стало известно, что китайский индекс промышленной активности (PMI) в мае составил 48,8 пункта (показатель меньше 50 свидетельствует о спаде), что оказалось хуже прогноза аналитиков и стало минимумом с начала года. Также в стране фиксируется рекордный уровень безработицы среди молодежи — 20,4 процента.

Аналитики снижают прогнозы роста ВВП Китая на 2023 год, при этом Пекин установил скромный целевой уровень роста в районе пяти процентов. Власти КНР проявляют осторожность после того, как в 2022 году темпы роста оказались ниже цели.