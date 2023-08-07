Китайские власти потребовали отказаться от негативных оценок экономики

FT: Китай запретил экономистам рассуждать о проблемах в национальной экономике

На фоне неожиданных проблем с ростом, с которыми столкнулась китайская экономика в процессе восстановления после пандемии COVID-19, Пекин потребовал от местных экспертов комментировать ситуацию только в позитивном ключе. Об этом со ссылкой на специалистов, работающих в республике, узнало британское издание The Financial Times (FT).

Запрет на негатив вводит Народный банк Китая. Регулятор не хочет слышать рассуждения о дефляции, оттоке капитала и падении цен на продукцию производителей. Все эти факторы ранее эксперты называли признаками приближающегося кризиса.

Один из местных специалистов указал, что цензура введена как на национальных телеканалах, так и со стороны работодателей. Еще в прошлом году таких ограничений не возникало.

Давление со стороны властей привело к тому, что экономисты начали говорить иносказаниями. Например, употреблять термин «сдержанная инфляция» вместо «дефляции». На одной из закрытых конференций ее участник подчеркнул, что в Китае нет такого понятия как дефляция, и попросил не публиковать комментарии со встречи, иначе завтра кого-то могут не увидеть.

На той же конференции бывший главный экономист ведущего правительственного аналитического центра Фань Цзяньпин заявил, что не доверяет официальной статистике, и предупредил, что дефляция уже близко.

Ранее опрошенные Reuters эксперты сообщили, что ожидают рекордного с февраля 2020 года сокращения китайского экспорта в июле — на 12,5 процента в годовом выражении. При этом если три года назад ситуация была связана с остановкой производств из-за массовых локдаунов, то нынешние проблемы носят фундаментальный характер и требуют реакции со стороны властей.

В середине июля глава департамента внешней торговли Министерства коммерции Китая Ли Синцянь заявил, что страна столкнулась с крайне тяжелой ситуацией с поставками за рубеж. Нарастить их, отмечал он, мешают неэкономические факторы и общая политизация торговли.