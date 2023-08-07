Reuters: экспорт Китая в июле 2023 года снизится до пандемийного уровня

Китайской экономике предсказали рекордное падение торговли. В июле объемы экспорта КНР сократятся на 12,5 процента в годовом выражении, до пандемийного уровня, заявили опрошенные Reuters эксперты.

Активность китайских предприятий падает уже четвертый месяц подряд. Показатели июля — худшие с февраля 2020 года, когда сокращение экспорта составило 17,2 процента в годовом исчислении. Однако три года назад экономика испытывала сложности из-за распространения COVID-19, введения ограничений и карантина в стране. Такое снижение угрожает перспективам роста в третьем квартале и усиливая давление на власти КНР, которые обещали принять меры для поддержки внутреннего спроса.

О слабых темпах восстановления китайской экономики говорят не впервые: в середине июля стало известно, что ВВП страны за последнее полугодие увеличился лишь на 5,5 процента, до 8,27 триллиона долларов. При этом за второй квартал экономика выросла 6,3 процента, что хуже ожиданий аналитиков в 7,3 процента.

Глава департамента внешней торговли Министерства коммерции Китая Ли Синцянь ранее сообщал о крайне тяжелой ситуации с поставками за рубеж. Нарастить их мешают неэкономические факторы и общая политизация торговли.

Чтобы стимулировать экономику, власти Китая собираются снять ряд ограничений, расширить программу отпусков, а также ввести льготы на покупку электрокаров. Также в правительстве хотят мотивировать граждан чаще посещать кафе и покупать умную бытовую технику, в том числе использующую технологии виртуальной реальности.