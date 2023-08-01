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08:31, 1 августа 2023Экономика

Население Китая решили мотивировать к покупке умной техники и посещению кафе

Нацкомиссия Китая нашла способ стимулировать потребление внутри страны

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Китае нашли способ стимулировать потребление внутри страны. Для этого власти снимут ряд ограничений, расширят программу отпусков, а также льгот на покупку электрокаров и займутся проведением массовых мероприятий. Об этом со ссылкой на документ Нацкомиссии по развитию и реформам страны пишет газета «Ведомости».

Согласно распоряжению Госсовета, стимулировать «массовое потребление» предлагают путем отмены части ограничений на покупку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а также на покупку и перемещение подержанных автомобилей. Кроме того, власти решили расширять парковки, развивать зарядную инфраструктуру электромобилей и оптимизировать льготы на покупку нового транспорта. Еще одна мера — улучшение жилищных условий населения путем реновации и помощи в покупке квартир для молодежи и бедных слоев населения.

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Также Нацкомиссия рекомендовала мотивировать граждан чаще посещать кафе, проводить больше массовых мероприятий, создавать «ресторанные улицы» и разрешать местным заведениям менять режим работы в зависимости от условий. Кроме того, власти намерены стимулировать покупку бытовой техники, в том числе умной, применяющей интернет вещей и виртуальную реальность. Среди обсуждаемых мер — переработка старых гаджетов и программа трейд-ина.

Еще одним мощным стимулом потребления назвали продление оплачиваемых отпусков (сейчас они доступны не всем сотрудникам и ограничены 10 днями в году). Помимо этого, власти собираются развивать систему электронной коммерции и инфраструктуру сотовой связи и интернета.

Власти Китая обсуждают стимулирование массового потребления на фоне замедления экономической активности в стране. Восстановиться после пандемии оказалось тяжелее, чем ожидалось: власти столкнулись с нежеланием увеличивать внутренний спрос из-за роста расходов. Страна впервые с 2009 года оказалась перед возможностью впасть в дефляцию. Отраслевые эксперты предрекли китайской экономике резкое замедление в ближайшие десятилетия и затяжную эпоху застоя.

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    Вячеслав Агапов
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