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14:11, 18 июля 2023Экономика

Китаю предрекли эпоху экономического застоя

Reuters: в ближайшие десятилетия ежегодный экономический рост Китая замедлится до 3%

Фото: Thomas Peter / Reuters

В ближайшие несколько десятилетий ежегодные темпы роста китайской экономики резко замедлятся, а азиатская страна с большой долей вероятности вступит в затяжную эпоху застоя. Этому будет способствовать стабильно высокий уровень безработицы — выше 20 процентов — среди местной молодежи, сообщает Reuters со ссылкой на прогнозы отраслевых экспертов.

По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Десмонда Лахмана, в среднесрочной перспективе ежегодные темпы роста китайского ВВП будут составлять не более трех процентов. Это обстоятельство не позволит КНР обойти США и стать крупнейшей экономикой в мире.

Рост экономики Китая по итогам второго квартала 2023 года составил всего 6,3 процента в годовом выражении с учетом низкой базы 2022-го из-за затяжных коронавирусных локдаунов и оказался хуже ожиданий. С большой долей вероятности к концу декабря рост ВВП окажется на уровне примерно 5 процентов, а затем начнет постепенно снижаться.

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Эксперты больше не связывают слабый уровень потребления домохозяйств и низкие объемы инвестиций частного сектора с последствиями пандемии и все чаще указывают на наличие структурных проблем экономики азиатской страны. К одним из главных проблем они отнесли долговой кризис в секторе недвижимости, на долю которого приходится четверть производства, рост государственного долга и жесткое госрегулирование китайской экономики со стороны Коммунистической партии.

Ранее сообщалось о росте безработицы среди китайской молодежи по итогам второго квартала 2023 года до рекордных 21,3 процента. Таким образом, каждый пятый житель КНР в возрасте от 16 до 24 лет испытывает трудности при поиске стабильного источника дохода. Для сравнения, уровень зарегистрированной безработицы в Китае среди всех возрастных категорий оказался почти в четыре раза ниже и составил всего 5,3 процента.

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    Анатолий Акулов
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