Безработица среди китайской молодежи достигла нового пика

Уровень безработицы среди китайской молодежи достиг рекордных 21,3 % во втором квартале

По итогам второго квартала уровень безработицы среди китайской молодежи достиг нового пика и составил 21,3 процента. Таким образом каждый пятый житель КНР в возрасте от 16 до 24 лет испытывает трудности при поиске стабильного источника дохода, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

При этом уровень зарегистрированной безработицы в Китае среди всех возрастных категорий составил 5,3 процента. В то же время рост показателя среди местной молодежи продолжается не первый месяц. Так, по итогам апреля 2023 года безработица среди молодых граждан КНР достигла 20,4 процента, а к концу мая увеличилась до 20,8 процента.

Несмотря на это, власти Китая заявили о «хорошей» динамике восстановления экономики по итогам первой половины 2023 года после продолжительных коронавирусных локдаунов. По итогам второго квартала объем ВВП азиатской страны вырос на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, по мнению главы отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Вишну Варатана, эти темпы роста могут скрывать проблемы в китайской экономике из-за эффекта низкой базы прошлого года, когда в стране действовали жесткие меры карантина в связи с распространением коронавируса. «Как только искажения базового эффекта устранены, экономика Китая остается в плачевном состоянии», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что рост безработицы среди китайской молодежи привел к формированию необычного интернет-тренда среди местных студентов колледжей. Местные выпускники начали массово выкладывать в социальных сетях фотографии с хештегом «зомби-стиль», привлекая внимание к проблеме отсутствия перспектив на рынке труда КНР.