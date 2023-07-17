Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:51, 17 июля 2023Экономика

Безработица среди китайской молодежи достигла нового пика

Уровень безработицы среди китайской молодежи достиг рекордных 21,3 % во втором квартале

Фото: Miquel Parera / Unsplash

По итогам второго квартала уровень безработицы среди китайской молодежи достиг нового пика и составил 21,3 процента. Таким образом каждый пятый житель КНР в возрасте от 16 до 24 лет испытывает трудности при поиске стабильного источника дохода, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

При этом уровень зарегистрированной безработицы в Китае среди всех возрастных категорий составил 5,3 процента. В то же время рост показателя среди местной молодежи продолжается не первый месяц. Так, по итогам апреля 2023 года безработица среди молодых граждан КНР достигла 20,4 процента, а к концу мая увеличилась до 20,8 процента.

Материалы по теме:
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023

Несмотря на это, власти Китая заявили о «хорошей» динамике восстановления экономики по итогам первой половины 2023 года после продолжительных коронавирусных локдаунов. По итогам второго квартала объем ВВП азиатской страны вырос на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, по мнению главы отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Вишну Варатана, эти темпы роста могут скрывать проблемы в китайской экономике из-за эффекта низкой базы прошлого года, когда в стране действовали жесткие меры карантина в связи с распространением коронавируса. «Как только искажения базового эффекта устранены, экономика Китая остается в плачевном состоянии», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что рост безработицы среди китайской молодежи привел к формированию необычного интернет-тренда среди местных студентов колледжей. Местные выпускники начали массово выкладывать в социальных сетях фотографии с хештегом «зомби-стиль», привлекая внимание к проблеме отсутствия перспектив на рынке труда КНР.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?

    Раскрыты подробности поездки погибших при теракте на Крымском мосту супругов

    На Западе раскритиковали проблемы ВПК Евросоюза по производству снарядов

    В российском регионе задержали вымогавших у Митволя 100 миллионов рублей юристов

    Трехлетняя россиянка отравилась растворителем в детском саду

    Звезда фильма «Все умрут, а я останусь» попыталась покончить с собой в Москве

    Посольство России передало Киеву ноту по зерновой сделке

    В правительстве рассказали о сроках восстановления Крымского моста

    В ДНР заявили об использовании дронов-брандеров для атаки на Крымский мост

    Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости