Ситуация в экономике Китая оказалась хуже ожиданий

Рост ВВП Китая во втором квартале достиг 5,5 процента, но оказался хуже прогнозов

По итогам первого полугодия 2023 года ВВП Китая вырос на 5,5 процента, до 59,303 триллиона юаней (8,27 триллиона долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного статистического бюро, опубликованные в понедельник, 17 июля.

Отдельно во втором квартале в годовом выражении рост составил 6,3 процента, хотя аналитики ожидали результат как минимум 7,3 процента, отмечает Telegram-канал MMI. По сравнению с предыдущим кварталом экономика выросла на 0,8 процента, в первом квартале фиксировался рост 2,2 процента.

Представленные данные за июнь подтверждают слабый рост розничных продаж (3,1 процента против прогноза 3,2 процента), хотя промышленность и инвестиции в основной капитал растут несколько быстрее, чем ожидалось.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае составил 5,3 процента, при этом по-прежнему сложной ситуация остается для молодежи — не работают 21,3 процента граждан в возрасте от 16 до 24 лет.

Ранее сообщалось, что Китайская ассоциация фондовых регуляторов по управлению активами (AMAC) пригласила ряд крупнейших мировых инвесторов на деловую встречу, чтобы убедить их увеличить вложения в китайскую экономику. Восстановление после пандемии оказалось тяжелее, чем ожидалось, а выход из него через увеличение внутреннего спроса натолкнулся на нежелание китайцев увеличивать расходы.

В результате страна оказалась перед угрозой продолжительной дефляции впервые с 2009 года. При этом нулевой рост цен сопровождается падением цен производителей и снижением поставок в США и Европу, что без адекватной реакции государства грозит усугублением проблем.