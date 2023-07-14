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12:53, 14 июля 2023Экономика

Китай нашел способ спасти экономику

Reuters: власти Китая пригласят крупнейших мировых инвесторов ради спасения экономики

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Финансовые регуляторы Китая пригласили ряд крупнейших мировых инвесторов на деловую встречу, в ходе которой стороны попытаются найти способы увеличить темпы экономического роста в стране после затяжных коронавирусных локдаунов. Переговоры должны пройти в следующую пятницу, 21 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Организатором выступит Китайская ассоциация фондовых регуляторов по управлению активами (AMAC). Как ожидается, в деловых переговорах примут участие ряд зарубежных фондов национального благосостояния и пенсионных организаций, а также иностранные инвестиционные компании и их партнеры.

Участники должны будут представить предложения, которые помогут решить актуальные проблемы, стоящие перед их бизнесом в Китае, а также поделиться своим взглядом на дальнейшие экономические перспективы азиатской страны. Таким образом китайские власти стремятся побудить зарубежных инвесторов продолжать вкладывать денежные средства в местный рынок, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность.

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Эксперты считают, что слабые темпы восстановления экономики Китая обусловлены рядом факторов. Среди ключевых — проблема национальной безопасности, включая Тайвань, ограничения США на экспорт передовых технологий и редких металлов, используемых для производства чипов, а также усиление государственного регулирования на внутреннем рынке. С помощью деловых переговоров Пекин попытается укрепить доверие зарубежных инвесторов вопреки сложившимся трудностям.

Ранее сообщалось, что Китай впервые с 2009 года оказался на пороге продолжительной дефляции — снижения общего уровня цен на товары и услуги. Это было обусловлено тем, что уровень потребительской инфляции в КНР не изменился в июне по сравнению с предыдущим годом, а отпускные цены на производствах продолжили снижаться. Оба показателя свидетельствуют о медленном восстановлении национальной экономики.

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    Анатолий Акулов
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