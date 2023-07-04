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14:38, 4 июля 2023Экономика

Рекордная безработица превратила молодых китайцев в «зомби»

Рекордная безработица в Китае привела к «зомби»-тренду среди местной молодежи

Фото: Yan Yan / Xinhua / Globallookpress.com

По итогам мая 2023 года уровень безработицы среди китайской молодежи достиг рекордного уровня 20,8 процента, без стабильного источника дохода оказался каждый пятый житель страны в возрасте от 16 до 24 лет. Это привело к формированию необычного интернет-тренда среди местных студентов колледжей, сообщает Business Insider.

Выпускники китайских колледжей начали массово выкладывать в социальных сетях фотографии с хештегом «зомби-стиль». С помощью подобных снимков они пытаются привлечь внимание к проблеме отсутствия перспектив на местном рынке труда.

На ряде фотографий выпускники лежат на скамейках, стульях, на земле. «Пораженческие» позы свидетельствуют о психологической усталости китайской молодежи от негативных последствий из-за затяжных коронавирусных локдаунов.

Рекордный уровень безработицы среди китайской молодежи фиксируется не первый месяц. Ранее сообщалось, что по итогам апреля 20,4 процента местной молодежи оказались без стабильного источника дохода на фоне низких темпов восстановления китайской экономики. При этом кризис на рынке труда может усугубиться летом, когда вакансии начнут искать 11,58 миллиона выпускников.

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    Анатолий Акулов
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