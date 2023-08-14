Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:19, 14 августа 2023Экономика

Юань максимально обвалился

Юань рекордно обвалился с начала года из-за ослабления экономики КНР
СюжетКурс доллара:

Фото: Florence Lo / Reuters

Юань рекордно обвалился с начала года из-за ослабления китайской экономики, пишет Bloomberg.

14 августа китайская валюта упала в цене на 0,3 процента, до 7,25 юаня за доллар. По данным Мосбиржи, в настоящее время юань стоит 13,9 рубля.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023

Курс китайской валюты достигал предыдущего минимума по отношению к доллару в июне (7,28 юаня за доллар). В этом году валюта упала примерно на пять процентов и показала худший результат в Азии после иены и южнокорейской воны.

Причиной ослабления юаня Bloomberg называет падение показателей китайской экономики ниже ожидаемых. Так, в стране рынок банковских кредитов упал до 14-летнего минимума, снизились потребительские цены и цены производителей, а экспорт максимально сократился с февраля 2020 года.

Китайские акции также снижаются — например, индекс CSI 300 (отслеживает акции трехсот крупнейших компаний на биржах в Шанхае и Шэньчжене) 14 августа упал на 1,8 процента. Доходность 10-летних облигаций КНР снизилась на один базисный пункт, до 2,62 процента, приблизившись к минимуму этого года в 2,59 процента.

Аналитики считают, что ослабление юаня может побудить Народный банк (Центробанк) Китая принять дополнительные меры, чтобы замедлить падение.

В июле объем экспорта Китая сократился на 14,5 процента год к году (до 281,76 миллиарда долларов), при этом эксперты ожидали сокращения на 12,5 процента. Импорт упал на 12,4 процента (201,16 миллиарда долларов), хотя ожидалось его падение на пять процентов.

При этом Народный банк страны на фоне проблем с ростом экономических показателей потребовал от местных экспертов отказаться от запрета комментировать ситуацию в негативном ключе, писала ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике

    Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

    Пробка у Крымского моста выросла

    Стало известно о строительстве на Западной Украине центра для экспорта зерна

    На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

    Назван способный поставить на стоп путешествия россиян курс доллара

    России предрекли увеличение числа наводнений на фоне глобального потепления

    Спрогнозирован спад цен на российскую нефть

    Модель OnlyFans снялась в белье у королевского замка и столкнулась с полицией

    В российском регионе неизвестные совершили поджог около аэропорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости