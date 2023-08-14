Юань максимально обвалился

Юань рекордно обвалился с начала года из-за ослабления экономики КНР

Юань рекордно обвалился с начала года из-за ослабления китайской экономики, пишет Bloomberg.

14 августа китайская валюта упала в цене на 0,3 процента, до 7,25 юаня за доллар. По данным Мосбиржи, в настоящее время юань стоит 13,9 рубля.

Курс китайской валюты достигал предыдущего минимума по отношению к доллару в июне (7,28 юаня за доллар). В этом году валюта упала примерно на пять процентов и показала худший результат в Азии после иены и южнокорейской воны.

Причиной ослабления юаня Bloomberg называет падение показателей китайской экономики ниже ожидаемых. Так, в стране рынок банковских кредитов упал до 14-летнего минимума, снизились потребительские цены и цены производителей, а экспорт максимально сократился с февраля 2020 года.

Китайские акции также снижаются — например, индекс CSI 300 (отслеживает акции трехсот крупнейших компаний на биржах в Шанхае и Шэньчжене) 14 августа упал на 1,8 процента. Доходность 10-летних облигаций КНР снизилась на один базисный пункт, до 2,62 процента, приблизившись к минимуму этого года в 2,59 процента.

Аналитики считают, что ослабление юаня может побудить Народный банк (Центробанк) Китая принять дополнительные меры, чтобы замедлить падение.

В июле объем экспорта Китая сократился на 14,5 процента год к году (до 281,76 миллиарда долларов), при этом эксперты ожидали сокращения на 12,5 процента. Импорт упал на 12,4 процента (201,16 миллиарда долларов), хотя ожидалось его падение на пять процентов.

При этом Народный банк страны на фоне проблем с ростом экономических показателей потребовал от местных экспертов отказаться от запрета комментировать ситуацию в негативном ключе, писала ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники.