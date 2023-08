Китайский бизнес обязали изучать идеи Си Цзиньпина

Bloomberg: изучение идей Си Цзиньпина сделали обязательным для бизнеса в Китае

На фоне замедления экономического роста, связанного в том числе с последствиями ковидных ограничений, а также исчерпанием ресурса дешевой рабочей силы, сделавшей Китай «мировой фабрикой», местный бизнес обязали еженедельно проводить занятия по изучению взглядов руководителя страны Си Цзиньпина, включая экономические, пишет Bloomberg.

Как выяснили американские журналисты, такие лекции организуются для сотрудников не только государственных, но и многих частных компаний. По данным агентства, некоторым топ-менеджерам банков и компаний приходится тратить до трети своего рабочего времени на изучение «Идей Си Цзиньпина», участие в курсах и семинарах, чтение книг лидера страны.

Так, в China International Capital Corp., одном из ведущих инвестиционных банков Китая, в последние месяцы активизировали усилия по изучению взглядов Си Цзиньпина, а госкомпания Bank of Communications Co. в те же сроки начала проводить регулярные учебные занятия во всех департаментах, на которых каждого участника якобы просят поделиться своим пониманием и оценить, как обсуждаемое может повлиять на финансовую отрасль.

Bank of China Ltd. и Bank of Communications также проводили идеологические занятия, а такие фирмы, как Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Bright Food Group Co., направляли своих сотрудников на лекции в мемориальном зале первого национального съезда Коммунистической партии в Шанхае, включающие церемонию повторной присяги перед партийным флагом.

Си Цзиньпина переизбрали руководителем Китая в марте 2023 года. Он стал первым главой КНР, оставшимся во главе страны на третий срок. По словам Ченган Сюй, старшего научного сотрудника Стэнфордского центра экономики и институтов Китая, его основной задачей является необходимость «убедиться, что никто не собирается угрожать режиму и руководству Коммунистической партии» и «экономический рост важен только при этом условии».

В то же время, отмечают авторы материала, имеются и признаки того, что состояние экономики начинает вызывать серьезные опасения в Пекине, а официальные лица ослабляют контроль над технологическими фирмами. Например, это выражается в стремлении вернуть на родину мятежного миллиардера Джека Ма, надолго уехавшего в Токио после того, как раскритиковал устройство финансовой системы Китая.

Раннее старение населения и сокращение численности населения Китая назвали серьезной угрозой для экономического роста страны, оказывающей прямое влияние на ее способность конкурировать с США и другими сильными экономиками. За последние четыре года суммарные долги китайских муниципалитетов достигли 92 триллионов юаней (12,8 триллиона долларов), прибавив 13,8 процента ВВП.