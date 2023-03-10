Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР

Си Цзиньпин первым в истории КНР избран на третий срок на должность председателя страны

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что выборы состоялись в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва. Си Цзиньпин первым в истории КНР избран на третий срок на должность председателя страны.

На пост заместителя председателя КНР избрали первого заместителя премьера Госсовета КНР Хань Чжэна. На посту вице-премьера он был высшим должностным лицом КНР, ответственным за дела Гонконга и Макао, а также сопредседателем российско-китайских межправительственных комиссий по инвестиционному и по энергетическому сотрудничеству.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмирий Песков пообещал сообщить о сроках встречи российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина, когда они прояснятся. По его словам, лидеры двух стран поддерживают тесный диалог.