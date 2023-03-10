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06:03, 10 марта 2023Мир

Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР

Си Цзиньпин первым в истории КНР избран на третий срок на должность председателя страны
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что выборы состоялись в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва. Си Цзиньпин первым в истории КНР избран на третий срок на должность председателя страны.

На пост заместителя председателя КНР избрали первого заместителя премьера Госсовета КНР Хань Чжэна. На посту вице-премьера он был высшим должностным лицом КНР, ответственным за дела Гонконга и Макао, а также сопредседателем российско-китайских межправительственных комиссий по инвестиционному и по энергетическому сотрудничеству.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмирий Песков пообещал сообщить о сроках встречи российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина, когда они прояснятся. По его словам, лидеры двух стран поддерживают тесный диалог.

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Юлия Мискевич
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