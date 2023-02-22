Кремль высказался о сроках встречи Путина и Си Цзиньпина

Кремль пообещал сообщить о сроках встречи Путина и Си Цзиньпина, когда они прояснятся

Представитель Кремля Дмирий Песков пообещал сообщить о сроках встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, когда они прояснятся. Об этом в среду, 22 февраля, пишет ТАСС.

По его словам, лидеры двух стран поддерживают тесный диалог. «Мы дорожим и сохраняем наши отношения продвинутого стратегического партнерства, которые подразумевают регулярное общение глав государств», — высказался Песков.

21 февраля газета The Wall Street Jornal анонсировала визит Си Цзиньпина в Москву для встречи с Путиным. Источник издания заявил, что приезд китайского лидера «даст импульс к началу многосторонних мирных переговоров», а сам Си Цзиньпин предостережет Путина от использования ядерного оружия.

Ранее председатель КНР заверил, что он готов вместе с российским лидером вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях «на благо народов двух стран».