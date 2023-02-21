Си Цзиньпин приедет в Россию

WSJ: председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Россию для встречи с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета The Wall Street Jornal (WSJ).

Источник издания уточняет, что Пекин намерен играть «более активную роль» в прекращении военного конфликта на Украине. Отмечается, что приезд китайского лидера в Россию «даст импульс к началу многосторонних мирных переговоров», а сам Си Цзиньпин предостережет Путина от использования ядерного оружия.

Ранее Си Цзиньпин заверил, что он готов вместе с Путиным вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях «на благо народов двух стран».

До этого Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в мире. Примечательно, подчеркнул он, что они улучшились на фоне усиливающейся напряженности в мире.