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14:50, 1 августа 2023Экономика

Мятежный китайский миллиардер стал фермером

SCMP: китайский миллиардер Джек Ма инвестировал в сельскохозяйственный стартап

Фото: Aly Song / Reuters

Мятежный китайский миллиардер Джек Ма инвестировал в новую компанию, занимающуюся сельскохозяйственными технологиями, пишет South China Morning Post (SCMP).

Как выяснили журналисты, одна из инвесткомпаний Ма сейчас владеет 10 процентами акций стартапа с уклоном в рыболовство и сельское хозяйство под названием 1.8 Meters Marine Technology. Компания была зарегистрирована 20 июля в родном для него городе Ханчжоу.

Интерес Ма к фермерству проявлялся и раньше. До инвестиций в стартап он изучал в Испании сельское хозяйство и технологии, связанные с проблемами окружающей среды, а с мая работает в Токийском университете в качестве приглашенного профессора по темам устойчивого развития сельского хозяйства и производства продуктов питания.

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Изменения в судьбе миллиардера-основателя Alibaba Group начались после того как Ма раскритиковал устройство финансовой системы Китая, обвинив госбанки в «менталитете ломбарда» за торможение инноваций. В итоге по подсчетам Bloomberg основанные Джеком Ма компании Ant Group и Alibaba потеряли более 850 миллиардов долларов рыночной стоимости с начала конфликта бизнесмена с властями, включившего приостановку первичного публичного размещение акций (IPO) Ant Group.

В 2021 году регулятор оштрафовал Alibaba на 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Тогда же холдинг обязали провести масштабную реструктуризацию Ant Group. Сам Ма уехал из Китая и долгое время жил в Токио.

В марте 2023 года стало известно, что власти КНР пытаются убедить мятежного миллиардера вернуться на родину. Тогда же Alibaba Group было объявлено о планах по разделу бизнеса на шесть подразделений, которые смогут самостоятельно выйти на биржу.

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    Дмитрий Воронин
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