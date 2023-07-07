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16:49, 7 июля 2023Экономика

Опальная китайская компания заплатит миллиард долларов штрафа

Reuters: китайские власти собираются оштрафовать Ant Group более чем на миллиард долларов
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Aly Song / Reuters

Народный Банк Китая в ближайшее время оштрафует финтех-компанию Ant Group как минимум на восемь миллиардов юаней (1,1 миллиард долларов), соответствующее расследование завершено. Об этом со ссылкой на источники в регуляторе сообщает Reuters.

Новость вызвала позитивную реакцию на рынке. Акции материнского холдинга Alibaba Group в моменте выросли на Гонконгской бирже на 6,4 процента, к закрытию рост сохранился на уровне 3,44 процента. Размер штрафа одной из крупнейших в истории китайских интернет-компаний не особенно важен, главным следствием станет возможность для Ant Group сохранить банковскую лицензию и вернуться к деятельности. Что, в свою очередь, открывает двери для проведения IPO, отмененного в 2020 году.

Претензии к компании у китайских властей возникли за два дня до первичного размещения акций. Тогда главу Alibaba Group Джека Ма вызвали на допрос. По сведениям журналистов, миллиардер попал в опалу из-за критики действий правительства и госбанков.

В 2021 году регулятор оштрафовал Alibaba на 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Тогда же холдинг обязали провести масштабную реструктуризацию Ant Group.

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По итогам всех изменений Джек Ма лишится контроля над финтех-компанией, его доля снизится до 6,2 процента. В настоящее время он вместе с тремя инвесторами владеет 53,46 процента Ant Group.

В марте 2023 года Alibaba Group объявил о планах по разделу бизнеса на шесть подразделений, которые смогут самостоятельно выйти на биржу. Такие новости совпали по времени с возвращением в страну Джека Ма, уехавшего за рубеж вскоре после допроса и почти прекратившего публичную активность.

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    Платон Щукин
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