Владелец AliExpress решил разделить бизнес

Акции Alibaba выросли на 10 процентов после новости о разделении бизнеса

Владелец AliExpress, китайский технологический гигант Alibaba Group, разделит свой бизнес стоимостью 220 миллиардов долларов на шесть подразделений, которые смогут самостоятельно выйти на биржу. Об этом говорится в заявлении компании, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.

Новости о крупнейших в истории лидера онлайн-торговли КНР изменениях в компании вызвали позитивную реакцию инвесторов. После открытия основной сессии торгов на Нью-Йоркской бирже (NYSE) акции Alibaba выросли более чем на 10 процентов. На 17:20 по московскому времени цена акций немного снизилась и составляла 92,92 доллара (плюс 7,9 процента к цене закрытия предыдущего торгового дня).

Реорганизация означает отказ компании от традиционной для нее политики концентрации управления всеми ветвями бизнеса под одним брендом. Аналитики считают, что это решение может сигнализировать и о желании Alibaba привлечь дополнительные инвестиции после того, как из-за новых правил регулирования Китая в интернет-сфере капитализация компании сократилась более чем на 500 миллиардов долларов.

Главный исполнительный директор Alibaba Дэниел Чжан продолжит руководить материнской компанией и возглавит группу Alibaba Cloud Intelligence, которая будет заниматься облачными технологиями и искусственным интеллектом. Назначение Чжана говорит о важности этих направлений для компании в долгосрочной перспективе. Другие созданные подразделения займутся международной онлайн-коммерцией (Global Digital Commerce, войдут бизнесы AliExpress и Lazada), местной онлайн-торговлей (Taobao Tmall Commerce Group), сервисом по доставке еды, логистическими операциями и цифровыми медиа и развлечениями.

«Alibaba приветствует новые возможности для роста. Рынок — лучшая лакмусовая бумажка, и каждое подразделение сможет проводить независимое привлечение инвестиций и первичное публичное размещение акций (IPO), когда будет к этому готово», — заявил Чжан.

Переход к холдинговой структуре (включающей в себя материнскую и ряд более мелких дочерних компаний) редок для крупных китайских технологических фирм, но может стать для них примером. По мнению экспертов Bloomberg, вероятно, такая реструктуризация получит поддержку со стороны регуляторов Китая. Именно обеспокоенность концентрацией влияния в сфере технологий в одних руках вызвала репрессии правительства КНР в этом секторе экономики. «Это один из шагов политики Китая, направленной на изменение монопольного положения технологических гигантов», — добавил аналитик Bloomberg Intelligence Марвин Чен.

Объявление Alibaba о реорганизации совпало с возвращением в Китай ее основателя Джека Ма. Миллиардер не был в КНР более года — он покинул страну после того, как из-за критики властей правительство приостановило IPO его компании Ant Group.