Мятежный китайский миллиардер вернулся в Китай

Reuters: основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай после года отсутствия

Основатель крупнейшей в мире площадки для оптовых закупок Alibaba Group Джек Ма вернулся в Китай, сообщает Reuters. Миллиардер не был в КНР более одного года — он покинул страну после того, как из-за критики властей правительство приостановило первичное публичное размещение акций (IPO) его компании Ant Group.

В понедельник, 27 марта разные СМИ стали писать о возвращении предпринимателя, сообщая, что он посетил школу Yungu School в Гуаньчжоу. В ней учатся в основном дети сотрудников его компании. Ма рассказывал о технологии ChatGPT и развитии нейросети в будущем.

За несколько часов до визита агентство Bloomberg заявило, что правительство Китая пыталось убедить мятежного Ма вернуться в страну — таким образом власти хотели продемонстрировать государственную поддержку китайскому частному бизнесу и улучшить свой имидж.

На фоне новостей о возвращении Ма в КНР акции Alibaba Group подскочили на 5,5 процента.

В 2020 году Джек Ма раскритиковал устройство финансовой системы Китая, после чего стал отдаляться от построенной им компании. Мятежный миллиардер обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, тогда как новые игроки на технологическом рынке могли бы заниматься кредитованием инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц.

В конце ноября 2022 года стало известно, что миллиардер уехал из Китая и уже полгода живет в Японии. Приехав в Японию, Ма минимизировал общественную деятельность, которую активно вел в Китае, из своей команды бизнесмен перевез в Токио только личного повара и охрану. Некоторые источники отмечали, что целью поездки Ма в Японию стало решение бизнес-вопросов.