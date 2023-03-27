Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:17, 27 марта 2023Экономика

Мятежный китайский миллиардер вернулся в Китай

Reuters: основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай после года отсутствия

Фото: Charles Platiau/File Photo / Reuters

Основатель крупнейшей в мире площадки для оптовых закупок Alibaba Group Джек Ма вернулся в Китай, сообщает Reuters. Миллиардер не был в КНР более одного года — он покинул страну после того, как из-за критики властей правительство приостановило первичное публичное размещение акций (IPO) его компании Ant Group.

В понедельник, 27 марта разные СМИ стали писать о возвращении предпринимателя, сообщая, что он посетил школу Yungu School в Гуаньчжоу. В ней учатся в основном дети сотрудников его компании. Ма рассказывал о технологии ChatGPT и развитии нейросети в будущем.

За несколько часов до визита агентство Bloomberg заявило, что правительство Китая пыталось убедить мятежного Ма вернуться в страну — таким образом власти хотели продемонстрировать государственную поддержку китайскому частному бизнесу и улучшить свой имидж.

На фоне новостей о возвращении Ма в КНР акции Alibaba Group подскочили на 5,5 процента.

Alibaba от TradingView

В 2020 году Джек Ма раскритиковал устройство финансовой системы Китая, после чего стал отдаляться от построенной им компании. Мятежный миллиардер обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, тогда как новые игроки на технологическом рынке могли бы заниматься кредитованием инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц.

В конце ноября 2022 года стало известно, что миллиардер уехал из Китая и уже полгода живет в Японии. Приехав в Японию, Ма минимизировал общественную деятельность, которую активно вел в Китае, из своей команды бизнесмен перевез в Токио только личного повара и охрану. Некоторые источники отмечали, что целью поездки Ма в Японию стало решение бизнес-вопросов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Боец «Вагнера» рассказал о проблемах ВСУ с авиацией при боях за Артемовск
Госархив впервые опубликовал снимки с места гибели Гагарина
Мятежный китайский миллиардер вернулся в Китай
Московские ТЦ рекордно опустели
Насильника разыскали через 24 года после преступления
В Подмосковье возбудили дело из-за отказа скорой доставить ребенка в больницу
Боец ВСУ испугал и назвал свиньей девушку с ребенком из-за нарушения ПДД
Косметолог раскрыла россиянам правду о массаже лица для омоложения
В перевозящем российскую нефть «теневом флоте» увидели экологическую катастрофу
Названы основные способы избавиться от перхоти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.