Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:15, 27 марта 2023Экономика

Стало известно о попытках властей Китая вернуть Джека Ма на родину

Bloomberg: власти КНР пытались убедить основателя Alibaba Джека Ма вернуться на родину
Джек Ма

Джек Ма. Фото: Charles Platiau / Reuters

Правительство Китая предприняло безуспешные попытки убедить бизнесмена и основателя Alibaba Group Джека Ма вернуться на родину. Об этом стало известно Bloomberg.

Утверждается, что власти КНР пытались таким образом продемонстрировать государственную поддержку китайскому бизнес-сообществу. Однако миллиардер предпочел остаться за границей. Его решение, отмечает агентство, что «подрывает стремление Китая к развитию частного бизнеса».

В 2020 году Ма раскритиковал устройство финансовой системы Китая, после чего стал отдаляться от построенной им компании. Мятежный миллиардер обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, тогда как новые игроки на технологическом рынке могли бы заниматься кредитованием инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц. Вскоре после этого, как писали СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение в последний момент приостановить первичное публичное размещение акций (IPO) дочерней компании Alibaba финтех-компании Ant Group.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский «Стриж» сбили российским секретным оружием
На Западе объяснили мотив визита премьера Японии на Украину
Мастера раскритиковали в сети за «гусеницу» вместо ресниц на лице клиентки
Названы полезные для печени продукты
В ЛНР заявили о серьезных потерях ВСУ в боях под Артемовском
Стало известно о попытках властей Китая вернуть Джека Ма на родину
Генерал США рассказал о подготовке к войне с Китаем
Девушка обнаружила неожиданную находку в заказе из ресторана
Россияне вспомнили снесенный павильон метро в центре Москвы
Российские производители сельхозтехники попросили о помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.