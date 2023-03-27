Стало известно о попытках властей Китая вернуть Джека Ма на родину

Bloomberg: власти КНР пытались убедить основателя Alibaba Джека Ма вернуться на родину

Правительство Китая предприняло безуспешные попытки убедить бизнесмена и основателя Alibaba Group Джека Ма вернуться на родину. Об этом стало известно Bloomberg.

Утверждается, что власти КНР пытались таким образом продемонстрировать государственную поддержку китайскому бизнес-сообществу. Однако миллиардер предпочел остаться за границей. Его решение, отмечает агентство, что «подрывает стремление Китая к развитию частного бизнеса».

В 2020 году Ма раскритиковал устройство финансовой системы Китая, после чего стал отдаляться от построенной им компании. Мятежный миллиардер обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, тогда как новые игроки на технологическом рынке могли бы заниматься кредитованием инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц. Вскоре после этого, как писали СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение в последний момент приостановить первичное публичное размещение акций (IPO) дочерней компании Alibaba финтех-компании Ant Group.