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20:47, 29 ноября 2022Экономика

Мятежный основатель китайского интернет-гиганта Alibaba уехал из страны

FT: раскритиковавший финансовую систему Китая основатель Alibaba Джек Ма уехал в Японию
Джек Ма

Джек Ма. Фото: Long Wei / Globallookpress.com

Один из богатейших людей Китая, основатель интернет-гиганта Alibaba (компания, владеющая AliExpress) Джек Ма уехал из страны и уже полгода живет в Японии. Об этом стало известно газете Financial Times (FT).

В Токио предприниматель посещал горячие источники и горнолыжные курорты вместе с семьей. Также он регулярно ездил в США и Израиль. Приехав в Японию, Ма минимизировал общественную деятельность, которую активно вел в Китае, из своей команды бизнесмен перевез в Токио только личного повара и охрану. Некоторые источники рассказали, что миллиардер стал страстным коллекционером произведений искусства. Другие отмечали, что целью поездки Ма в Японию стало решение бизнес-вопросов.

Отъезд Джека Ма из КНР стал предметом спекуляций после того, как он раскритиковал устройство финансовой системы Китая. Мятежный миллиардер обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, тогда как новые игроки на рынке могли бы заниматься кредитованием инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц.

Alibaba от TradingView

Вскоре после этого, как писали СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение в последний момент приостановить первичное публичное размещение акций (IPO) дочерней компании Alibaba — финтех-компании Ant Group. Власти также начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Тогда крупнейший розничный торговец Китая получил штраф в размере рекордных 2,8 миллиарда долларов, а акции компании обвалились. Впоследствии власти страны начали проводить репрессии в отношении местного технологического сектора, а также против наиболее влиятельных бизнесменов республики.

В октябре 2021 года специалисты подсчитали, что за год Джек Ма лишился трети (36 процентов) своего состояния. По свежим данным Forbes, в настоящий момент состояние миллиардера оценивается в 21,8 миллиарда долларов.

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Мария Грушко
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