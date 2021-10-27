Мятежный владелец Alibaba потерял треть своего состояния из-за властей

Основатель Alibaba Джек Ма потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев. За год мятежный бизнесмен потерял треть (36 процентов) своего состояния из-за действий властей КНР, говорится в докладе исследовательской организации Hurun Research Institute.

Самым богатым китайцем стал «король бутилированной воды» Чжун Шаньшань (глава компании Nongfu Spring) с состоянием в 60,5 миллиарда долларов. На втором месте с состоянием в 52,8 миллиарда долларов оказался основатель компании ByteDance Чжан Имин. Его состояние взлетело на 209 процентов.

Третью позицию занял основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL Цзэн Юйцюнь с состоянием 49,7 миллиарда долларов (плюс 167 процентов). Далее идет основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (49,2 миллиарда долларов, минус 19 процентов). Джек Ма находится только на пятой строчке с 39,6 миллиарда долларов.

Впервые в десятку не попал ни один человек из сферы недвижимости. Около 26 процентов рейтинга составляют женщины. Число богатейших людей Китая с состоянием минимум два миллиарда юаней (более 300 миллионов долларов) за год выросло на 520 человек. Их общий капитал достиг 5,3 триллиона долларов.

Компания Alibaba за год потеряла 344 миллиарда долларов капитализации. В начале октября акции Alibaba упали до рекордного минимума на торгах в Гонконге на фоне ужесточения требований к компании и призывов властей к реструктуризации финтех-бизнеса.

Осенью прошлого года стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение приостановить размещение акций Ant Group (дочка Alibaba) — после того, как Джек Ма раскритиковал правила, регулирующие отрасль высоких технологий в Китае.