Глава Tencent резко обеднел после сравнения компании с опиумом

Глава китайской компании Tencent, лидера сферы видеоигр в стране, Ма Хуатэн резко обеднел после сравнения фирмы с опиумом. Как сообщает Bloomberg, его состояние сократилось на 14 с лишним миллиардов долларов и сейчас составляет 45,8 миллиарда.

Агентство отмечает, что потери Ма Хуатэна при том, что он относительно лоялен к власти, оказались даже больше, чем у воинственно настроенного основателя Alibaba Джека Ма. Случившееся показало, насколько быстро расширились репрессивные меры после того, как холдинг Ant Group миллиардера Джека Ма из-за антимонопольных расследований был вынужден отказаться от IPO.

Ранее в августе в государственной газете Economic Information Daily вышла публикация, где онлайн-игры сравнивались с «духовным опиумом». После этого акции Tencent рухнули больше чем на 10 процентов, а капитализация компании лишилась 60 миллиардов долларов.

Закручивание гаек в интернет-бизнесе со стороны правительства Китая продолжается несколько месяцев. Противоречия властей и предпринимателей усилились из-за конфликта владельца Alibaba Джека Ма с национальным регулятором в области информационных технологий. Со временем регуляционная атака затронула и сектор образовательных услуг, что усугубило распродажу акций в материковом Китае и в Гонконге. Развитие ситуации уже привело не только к обрушению акций, но и к падению юаня.