Китай обрушил акции собственного гиганта одним сравнением

Акции китайской компании Tencent, лидера сферы видеоигр в стране, 3 июля падали больше чем на десять процентов, лишая ее почти 60 миллиардов рыночной капитализации. Это произошло на фоне публикации государственной газеты Economic Information Daily, которая сравнила онлайн-игры с «духовным опиумом», отмечает Reuters.

Однако затем обрушившая стоимость акций публикация исчезла с сайта издания, и они отыграли часть потерь. К завершению торгов бумаги подешевели более чем на шесть процентов. Статья ударила не по одной Tencent — падали акции конкурентов, NetEase (в начале торгов более чем на 15 процентов, затем остановившись на снижении в 7,8 процента) и Game developer XD (минус более чем 8 процентов).

В публикации выделялась популярная у учащихся игра Honor of Kings, за которой, как утверждается в тексте, они проводят по восемь часов в день. «Духовный опиум стал индустрией стоимостью в сотни миллиардов», — заявили в газете, подчеркнув, что никакому сектору нельзя позволять разрушить целое поколение.

Это оживило опасения по поводу государственной атаки на бизнес, идущей в Китае и уже затронувшей сферы недвижимости, образования и технологий. По мнению партнера консалтинговой фирмы Trivium Этера Йина, инвесторы могут излишне сильно реагировать на все публикации в государственных СМИ, которые поддерживают тезис об усилении регулирования в технологической сфере.

Tencent в своем заявлении сообщила, что примет меры, чтобы ограничить время, которое несовершеннолетние проводят за игрой, а также их траты, и начнет с Honor of Kings. Кроме того, она призвала запретить игры для детей младше 12 лет.

Индекс биржи в Шэньчжэне CSI300 на прошлой неделе упал более чем на пять процентов, что стало самым серьезным снижением с октября 2018 года. На фоне снижения стоимости бумаг китайских компаний 30 июля обрушились и азиатские рынки, показав рекордно низкий результат с начала пандемии.

Акции китайских предприятий ускорили падение на фоне очередных мер по ужесточению регулирования в Китае, на этот раз коснувшихся образования. 23 июля стало известно о планах Пекина усложнить им доступ к финансированию.

