Азиатские компании столкнулись с рекордными потерями

Акции азиатских компаний упали в ходе торгов 30 июля, и индексы региональных бумаг показывают рекордно низкий результат за месяц с марта 2020 года и кризиса, связанного с введением локдаунов, пишет Reuters.

При этом потери 30 июля были достаточно скромными по сравнению с обвалом, который отмечался на прошлой неделе. Тогда инвесторы стали распродавать акции, столкнувшись с угрозой очередного ужесточения мер регулирования в Китае. Некоторой стабилизации ситуации способствовали заявления из Пекина, который постарался успокоить рынок.

Индекс MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии упал на 0,84 процента, за неделю потери достигли 6,5 процента. Японский индекс Nikkei потерял 1,71 процента, месячное падение по итогам последнего дня торгов в июле становится 11-м подряд.

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Китайский индекс «голубых фишек» упал на 0,96 процента, гонконгский Hang Seng — на 1,27 процента, причем Hang Seng Tech, куда входят представители технологического сектора, за неделю потерял более 17 процентов. Индекс южнокорейской биржи Kospi за день снизился на 0,94 процента.

«Ясно, что инвесторов ошеломило ужесточение регулирования», — подчеркнул специалист Frazis Capital Partners Майкл Фрэзис, который считает, что рынки продолжат сталкиваться с давлением в ближайшее время. «Мы ожидаем, что индексы технологического сектора будут подвергаться испытаниям в краткосрочной перспективе, но по поводу среднесрочной и долгосрочной мы очень оптимистичны», — добавил он.

23 июля стало известно о намерении Китая серьезно ужесточить для образовательных компаний в стране доступ к финансированию. Это привело к тому, что акции этих предприятий резко подешевели. Параллельно Пекин предпринял еще одну атаку на технологический сектор, что в совокупности привело к обвалу на биржах. Затем обеспокоенный реакцией рынков Китай принял ряд мер для стабилизации ситуации, в частности, влив дополнительные объемы ликвидности в финансовую систему.