Китай перечеркнул блестящий рост собственных компаний

Акции компаний, которые вышли на биржу в Гонконге в этом году, подорожали в среднем лишь на четыре процента по сравнению с ценой размещения, свидетельствуют подсчеты Bloomberg на основании данных о компаниях, привлекших по меньшей мере 50 миллионов долларов. В этом отношении китайские предприятия проиграли почти всем в Азии, поскольку такой рост гораздо меньше, чем тот, который показали компании в Индии, Южной Корее и даже Таиланде.

Скромные результаты компаний сильно отличаются от их первоначальных блестящих успехов в этом году — ранее они уже успели привлечь почти 33 миллиарда долларов. Однако дальнейший рост перечеркнули действия Пекина, в последние месяцы ведущего атаку на собственный бизнес с ужесточением регулирования сразу в ряде отраслей экономики.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

Так, акции китайского стартапа Kuaishou Technology, платформы для публикации коротких видео, торгуются ниже уровня цены размещения, хотя это по-прежнему крупнейшее первичное публичное предложение в этом году. Компания вышла на биржу в феврале и привлекла 6,2 миллиарда долларов. Бумаги и Kuaishou Technology, и других интернет-гигантов, таких как Tencent Holdings, на этой неделе подешевели на фоне опасений по поводу возможных ограничений со стороны властей.

Не слишком впечатляющие результаты компаний, торгующихся в Гонконге, резко контрастируют с тем, что показывают такие рынки, как Индия, где акции компаний, вышедших на биржу, в этом году в среднем подорожали на 50,9 процента, а также Япония и Южная Корея (плюс 38 и 35,5 процента в среднем соответственно).

При этом теперь регуляционная атака затронула и сектор образовательных услуг, что усугубило распродажу акций в материковом Китае и в Гонконге. Развитие ситуации уже привело не только к обрушению акций, но и к падению юаня.